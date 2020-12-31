70 ألف «مغادر» على رحلات «طيران الإمارات» في 2 و3 يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتأهب «شركة طيران الإمارات» لخدمة أعداد كبيرة من المسافرين على متن رحلاتها، المغادرين عبر المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، يومي الثاني والثالث من يناير 2021، إضافة إلى استقبال تدفقات حركة القادمين إلى دبي.

وكشفت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، أن بيانات الحجوزات تشير إلى أن أعداد المغادرين على رحلاتها خلال اليومين المذكورين ستزيد على 70 ألف مسافر.

متطلبات السفر

وذكّرت «طيران الإمارات» المسافرين بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، كما نصحت المسافرين باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى (3) في مطار دبي الدولي. كما ينبغي على زوار دبي والعائدين إليها التحقق من متطلبات الدخول المحددة للركاب، من الدولة القادمين منها.

إنجاز الإجراءات

وشددت الناقلة على أنه ينبغي على المسافرين، إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم، مؤكدة أن الكاونترات ستغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، كما يتوجب عليهم زيارة «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة، والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

أكشاك الخدمة الذاتية

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها توفر للمتعاملين معها خيار استخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب. وأشارت إلى وجود 16 كشكاً و32 جهازاً لتسليم الحقائب في المبنى (3) من «دبي الدولي»، ما يسهم في تقليل وقت انتظار المتعاملين خلال فترات الذروة.

وأوضحت أن هذه الخدمة تتوافر للمسافرين إلى جميع الوجهات، باستثناء الولايات المتحدة، وكندا، والصين، والهند، وهونغ كونغ، بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

المرونة والضمان

وأكدت «طيران الإمارات» أن سياسات الحجز الخاصة بها توفر المرونة والثقة للمتعاملين في التخطيط لسفرهم، إذ يمكن للذين يشترون تذاكر «طيران الإمارات» للسفر في أو حتى 30 يونيو 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم، كما يمكنهم تغيير تاريخ السفر أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء.

شهادة «كوفيد-19»

أكدت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمسافرين على متن رحلاتها الذين يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR للكشف عن «كوفيد-19» قبل المغادرة من دبي، الاستفادة من أسعار خاصة توفرها مستشفيات وعيادات في دبي، وما عليهم سوى إبراز التذكرة أو بطاقة الصعود إلى الطائرة. كما توفر الناقلة إمكانية إجراء الاختبار في المنزل أو المكتب، وإصدار النتيجة في غضون 48 ساعة.

المسار البيومتري

يمكن للمسافرين على متن رحلات «طيران الإمارات» استخدام «المسار البيومتري»، الذي يوفر لهم تنقلاً سلساً من دون تلامس في المبنى (3) من مطار دبي الدولي.

ويحدّ المسار السريع من عمليات التحقق من المستندات، ويختصر زمن الانتظار في الطوابير. كما يتوافر للمتعاملين خيار استكمال إجراءات الهجرة باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف الى الوجه عبر بوابات الصعود إلى الطائرة والنفق الذكي.

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