3423 اشتراكا جديدا في الهواتف «الثابتة والمتحركة» خلال شهر

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأن هناك 3423 اشتراكا جديدا في اشتراكات الهواتف المتحركة والهواتف الثابتة في الدولة، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل نهاية شهر سبتمبر السابق.

وأوضحت الهيئة، في إحصاءات نشرتها اليوم، أن الاشتراكات في الهاتف الثابت استحوذت على معظم الزيادة، حيث زادت بنحو 3143 اشتراكا خلال شهر، لترتفع من مليونين و120 ألفا و806 اشتراكات في نهاية شهر سبتمبر، الى مليونين و123 ألفا و949 اشتراكا بنهاية أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت 280 اشتراكا نتيجة لارتفاعها من 16 مليونا و716 ألفا و502 اشتراك في نهاية شهر سبتمبر، إلى 16 مليونا و716 الفا و782 اشتراكا في نهاية شهر اكتوبر الماضي.

ووفقا للهيئة، ارتفعت الاشتراكات في نظام الفاتورة 8075 اشتراكا خلال شهر، حيث زادت من 3 ملايين و587 ألفا و517 اشتراكا بنهاية سبتمبر، الى 3 ملايين 595 ألفا و592 اشتراكا، في الوقت الذي تراجعت فيه اشتراكات الدفع المقدم الى 13 مليونا و121 ألفا و190 اشتراكا بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 13 مليونا و128 الفا و985 اشتراكا بنهاية سبتمبر السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت اشتراكات الانترنت خلال الفترة نفسها من مليونين و968 الفا و409 اشتراكات بنهاية سبتمبر، الى مليونين و967 الفا و381 اشتراكا بنهاية أكتوبر الماضي، بتراجع 1028 اشتراكا. وبذلك يصل إجمالي الاشتراكات في وسائل الاتصال في الدولة الى 21 مليونا و808 آلاف و112 اشتراكا بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

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