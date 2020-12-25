المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تعبير «بريكست» Brexite هو اختصار للكلمتين (British Exit) اللتين تعنيان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ففي 23 يونيو 2016 أجري استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، شارك فيه نحو 30 مليون مواطن. وصوت في الاستفتاء 17.4 مليون منهم لمصلحة الخروج.

وفي الوقت الذي خرجت فيه المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي، فإنها الآن في فترة انتقالية للتفاوض بشأن علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة، ليس لها رأي في سياسة الاتحاد الأوروبي، لكنها ستظل بحاجة إلى الالتزام بقواعده، كما يتعين عليها إعادة التفاوض بشأن علاقتها التجارية بأكملها معه، باعتباره أكبر شريك تجاري لها.

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