التضخم السنوي في أسعار المستهلك ينخفض 2.4% خلال نوفمبر 2020

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدولة انخفض على أساس سنوي، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 2.4%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، نتيجة لانخفاض أسعار خمس مجموعات سلعية وخدمية رئيسة بنسب تصل إلى 24.8%.

وأوضح المركز في تقرير: «التضخم - نوفمبر 2020»، الذي أصدره، أمس، ويغطي التغيّر في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 105.9 نقاط في نوفمبر الماضي، مقابل 108.5 نقاط في نوفمبر 2019.

وأرجع «الاتحادي للتنافسية والإحصاء» في تقريره انخفاض التضخم السنوي إلى تراجع أسعار خمس مجموعات سلعية وخدمية رئيسة هي: «خدمات النقل» التي انخفضت أسعارها بنسبة 6.2%، و«مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» التي تراجعت أسعارها بنسبة 3.6%، و«الترويح والثقافة» التي انخفضت أسعارها بنسبة 24.8%، فضلاً عن «التجهيزات والمعدات المنزلية» التي انخفضت أسعارها بنسبة 2.6%، ومجموعة «سلع وخدمات متنوّعة» بنسبة 0.9%. وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار سبع مجموعات سلعية أخرى، هي: «الأغذية والمشروبات» بنسبة 3.1%، «الملابس والأحذية» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.04%، و«التبغ» بنسبة 6.1%. كما ارتفعت أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» بنسبة 2.4%، و«الاتصالات» بنسبة 0.7%، و«التعليم» بنسبة 1.2%، و«خدمات الصحة» بنسبة 0.2%.

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