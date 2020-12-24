«ديوا»: دبي تنجح في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أن دبي نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22%، متجاوزة الهدف الموضوع بتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «في دبي، لدينا هدف واضح لزيادة نسبة الطاقة النظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، إضافة إلى تعزيز توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، لتحويل دبي إلى المدينة الأقل في البصمة الكربونية عالمياً».

وأضاف: «لتحقيق هذه الأهداف، فإننا نعمل على تطوير مشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، أبرزها (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، وإعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى في دبي حتى 2030، لضمان كفاءة استخدام الطاقة؛ ومبادرة (شمس دبي)، حيث تم حتى الآن ربط أكثر من 6500 موقع بشبكة كهرباء دبي، و(مبنى الشراع)، المقر الجديد للهيئة الذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم».

وأكد أن دبي حققت نتائج مهمة في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية، إذ نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، متجاوزة الهدف الموضوع بتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021.

إلى ذلك، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزتين من «جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبنية الخضراء»، خلال حفل نظمه مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، في ختام مؤتمره التاسع. ونالت الهيئة جائزة مشروع «المبنى ذو الانبعاثات الصفرية للعام» عن «مركز الابتكار» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية؛ وجائزة «مشروع التصميم المستدام للعام» عن «مبنى الشراع»، المقر الرئيس الجديد.

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