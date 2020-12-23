"المركزي": تراجع الإيجارات في دبي وأبوظبي بالربع الثالث

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية "إن أسعار الإيجارات في كل من دبي وأبوظبي استمرت في التراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت تراجعاً في دبي نسبته 6.9% على أساس سنوي.

وأَضاف "إن الإيجارات في أبوظبي واصلت التراجع بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد انخفاض بنسبة 4.9% في الربع السابق.

وأشار إلى أن انخفاضاً في الإيجارات بنسبة 0.4%، مقارنة بالربع السابق، مقارنة بارتفاع أسعار البيع أدى إلى تراجع العائد الإيجاري بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.1% في الربع الثاني.

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