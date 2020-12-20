«دبي للسيليكون» توقع اتفاقية مع «الكندية لريادة الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، مذكرة تفاهم مع الجمعية الكندية لريادة الأعمال والابتكار.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من نائب رئيس أول - سعادة الأفراد والابتكار في سلطة واحة دبي للسيليكون، غانم الفلاسي، والرئيس التنفيذي للجمعية الكندية لريادة الأعمال والابتكار، ومؤسس «إجنايت إنوفيشن هب» في دبي، نسيم سيفي، وذلك ضمن فعالية افتراضية عن بُعد.

وبموجب مذكرة التفاهم، تسعى «دبي للسيليكون» من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، إلى دعم خريجي «برنامج ريادة الأعمال» من «إجنايت إنوفيشن هب»، لتأسيس أعمالهم التجارية في دولة الإمارات انطلاقاً من مركز «ديتك». كما ستدعم سلطة الواحة، الجمعية، في الجوانب اللوجستية والترويجية لاستقطاب «مؤتمر المهارات الدولي 2021» إلى دبي. وفي الوقت نفسه، تسعى الجمعية عبر «إجنايت إنوفيشن هب»، إلى تمكين الشركات الناشئة في مركز «ديتك» والمهتمة بدخول السوق الكندية، من التسجيل في «برنامج ريادة الأعمال». كما ستسعى الجمعية إلى ربط الشركات الناشئة الواعدة في المركز بشبكة المستثمرين الكنديين الداعمين لرواد الأعمال، وستعمل الجهتان على تنظيم المؤتمرات والفعاليات بهدف تبادل المعرفة والخبرة الخاصة بهذا القطاع.

وقال الفلاسي: «نتطلع باستمرار إلى استكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً»، لافتاً إلى أن الجمعية تتشابه مع آلية عمل سلطة واحة دبي للسيليكون من حيث المبادرات التي تطلقها، مثل «إجنايت إنوفيشن هب» و«برنامج ريادة الأعمال»؛ ما يمكن من بناء شراكة حقيقية قائمة على تعاون مشترك.

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