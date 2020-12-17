«اتصالات» تعيّن حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً للمجموعة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قررت «مجموعة اتصالات» تعيين حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

وذكرت «اتصالات» في إفصاح لها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أن دويدار يمارس منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة اعتباراً من أمس الأربعاء.وشغل دويدار منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة منذ 20 مايو الماضي، بعد أن انضم إلى المجموعة في سبتمبر من عام 2015، رئيساً تنفيذياً للعمليات، ثم تعيينه رئيساً تنفيذياً للعمليات الدولية في مارس 2016.

ويشغل دويدار عضوية مجالس الإدارة في «اتصالات المغرب»، وشركة الاتصالات الباكستانية، وشركة اتصالات مصر.

وعمل دويدار قبل ذلك في شركات اتصالات كبرى، في مقدمتها «مجموعة فودافون العالمية»، ويتمتع بسجل من الخبرات والإنجازات التي حققها خلال مسيرته العملية التي تجاوز 30 عاماً، من ضمنها 24 عاماً في صناعة الاتصالات.

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