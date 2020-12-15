مساهمو «الجرافات البحرية» يقبلون عرض توحيد الأعمال مع «الإنشاءات البترولية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم







صوّت مساهمو «شركة الجرافات البحرية الوطنية» في اجتماع الجمعية العمومية، أمس، بالموافقة على الصفقة الموصى بها من «صناعات» التابعة لـ«القابضة» (ADQ) ومساهمي الأقلية في «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، بتوحيد أعمال شركتي: «الإنشاءات البترولية الوطنية» و«الجرافات البحرية الوطنية».

وتوقع بيان صدر اليوم، أن تسفر صفقة توحيد أعمال الشركتين عن تأسيس شركة موحدة متكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بما تمتلكه «المجموعة الموحدة» من حضور واسع في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

كما ستوفر الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات، وستتمتع المجموعة الموحدة بالمؤهلات اللازمة للاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، بما تمتلكه من قدرات قوية عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

ووفقاً للبيان، ستبقى «شركة الجرافات البحرية الوطنية» مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بعد إتمام الصفقة المتوقع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021، لتصبح «المجموعة الموحدة» واحدة من بين أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث رأس المال، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

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