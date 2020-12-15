سحوبات دبي للتسوّق تقدّم فرصة للفوز بسيارة رياضية بقيمة 1.6 مليون دولار

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة W Motors للسيارات ومقرها دولة الإمارات، عن اختيار مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لها كشريك لمهرجان دبي للتسوق 2021. وسيشهد التعاون قيام شركة W Motors بتقديم سيارة Fenyr SuperSport لفائز واحد محظوظ كجزء من سحوبات مهرجان دبي للتسوق 2021 للسيارة الرياضية، ممّا يجعلها الجائزة الأكثر قيمة على الإطلاق في تاريخ المهرجان.

وكعلامة تجارية محلية، تأسست W Motors في عام 2012 بجهود رالف دباس، ومنذ ذلك الحين وهي تتطور نحو الأفضل. حيث أنتجت الشركة سيارتين خارقتين، Fenyr SuperSport وLykan HyperSport - وبفضلها تمكّنت الشركة من تصدّر النجومية العالمية مع ظهورها بدور سيارة البطولة في Fast & Furious 7، وأطلقت سيارة Muse الرائدة ذاتية القيادة بالكامل، كما طوّرت السيارة الأمنية الأكثر تقدماً في العالم Ghiath Beast Patrol لشرطة دبي. وقامت شركةW Motors مؤخراً بوضع حجر الأساس لمنشأة السيارات، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والواقعة في واحة دبي للسيليكون.

وصرّح رالف دباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة W Motors قائلاً: "إنها لحظة فخر لنا أن نحظى بتقدير من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يقع الاختيار على سيارتنا الرياضية Fenyr SuperSport لتكون السيارة الفائزة لسحب السيارات الخارقة خلال مهرجان دبي للتسوق. من خلال مقرنا الرئيسي في دبي، مع التخطيط لنقل كل الإنتاج قريباً إلى هنا، يسعدنا أن ندعم وضع دبي على الساحة العالمية للسيارات والاعتراف بجهودنا".

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يسعدنا أن نمنح سيارة Fenyr SuperSport لأحد الفائزين من سعداء الحظ من خلال سحب السيارة الخارقة في مهرجان دبي للتسوق، حيث تعد واحدةً من أكثر السيارات شهرةً وابتكاراً وتميزاً على مستوى العالم، والتي تعكس أهداف وطموحات وروح مهرجان دبي للتسوق. ونحن فخورون للغاية بمساهمة علامة تجارية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها مثل دبليو موتورز في النجاح المتواصل لفعالية التسوق والترفيه الرائدة في دبي، والمساعدة على تعزيز مكانة دبي كوجهة مميزة للزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم".

يبدأ السحب على السيارة الخارقة خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام في 15 ديسمبر 2020 ويستمر حتى الإعلان عن الفائز سعيد الحظ في 30 مارس 2021. وستُباع 3500 تذكرة عبر الإنترنت على www.idealz.com و www.mydsf.ae بسعر 1500 درهم لتذكرة السحب؛ ويحق لمن يشترون تذكرة الحصول على نموذج مصغر لسيارة Fenyr SuperSport. وتبدأ أسعار السيارة من 1.6 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news