«السياحة الإسرائيلية» تروّج لجذب المسافرين من الإمارات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تستعد وزارة السياحة الإسرائيلية لاستضافة الجلسة الافتتاحية لمنتدى السياحة في 16 الجاري، بعد معاهدة السلام مع الإمارات. يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التطورات الجديدة بين البلدين، وإبراز عروض السياحة الإسرائيلية في صناعة السياحة في الإمارات. وستفتتح وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، المنتدى للترحيب بالمشاركين.

وسيشارك في المنتدى مسؤولون من الوزارة لعرض الفرص التي تقدمها إسرائيل لجذب سائحي الاجتماعات والبرامج التحفيزية والمؤتمرات والمعارض، وسيكون للممثلين من تل أبيب وهيئة تنمية القدس حضور مميز ضمن المنتدى. وتضامناً مع التآخي الذي تظهره دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال صناعة السياحة، سيحضر هذه الندوة، عبر الإنترنت، شركاء من إسرائيل.

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