مديرون: دبي وجهة سياحية بارزة عالمياً خلال عطلتي «الميلاد» و«رأس السنة»

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

قال مديرون وعاملون في قطاع السياحة والسفر، لـ«الإمارات اليوم»، إن دبي وجهة سياحية بارزة عالمياً لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة، لافتين إلى أن بعض الفنادق سجلت معدلات إشغال كاملة منذ الآن، يستحوذ الزوار الدوليين على نسبة كبيرة من حجوزاتها.

إلى ذلك، أفادت «فلاي دبي» بأن دبي وجهة عالمية للسياحة، خصوصاً خلال هذا الوقت من العام، ومن الطبيعي أن تشهد إقبالاً من السياح، بفضل ما توفره من خدمات سياحية عالية تلائم مختلف شرائح الزوار، مشيرة إلى أن الوجهات الجديدة، التي أعلنتها الناقلة، ومنها الرحلات إلى تل أبيب وغروزني، مؤشر إلى نمو الطلب خلال «موسم العطلات».

وجهة عالميةوتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «دبي وجهة عالمية للسياحة، خصوصاً خلال هذا الوقت من العام، ومن الطبيعي أن تشهد إقبالاً من السياح، بفضل ما توفره من خدمات سياحية عالية تلائم مختلف شرائح الزوار».

وأضاف الغيث لـ«الإمارات اليوم»: «نحن الآن نشغل رحلات منتظمة أكثر من رحلات الشحن أو الإعادة إلى الوطن، ونستمر في إضافة وجهات إلى شبكتنا. على سبيل المثال، أعلنا، أخيراً، عن رحلاتنا إلى تل أبيب بواقع رحلتين يومياً، وبدءاً من 10 ديسمبر رفعنا الرحلات إلى أربع رحلات يومياً. وهذا مؤشر إلى نمو الطلب على السفر، خصوصاً خلال موسم العطلات».

وتابع الغيث: «يعدّ إعلاننا عن بدء الرحلات إلى غروزني مرتين أسبوعياً ابتداءً من 17 الجاري، مؤشراً إلى نمو الطلب على السفر، وذلك بدعم من توجه المزيد من الدول إلى رفع القيود المفروضة على السفر الدولي»، مضيفاً: «نتوقع زيادة الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية، خصوصاً من الوجهات الشعبية».

وقال: «في البداية رأينا ركابنا يسافرون لرؤية عائلاتهم وأصدقائهم مع انفتاح المزيد من البلدان على السياحة، نشهد الآن مزيداً من الركاب يسافرون لقضاء وقت الفراغ للاستمتاع بأول عطلة لهم في العام».

وأضاف الغيث: «أعادت (فلاي دبي) تصميم رحلة المسافرين بالكامل واستندت إلى المعايير العالية الحالية لعملياتها لتقليل مخاطر انتقال (كوفيد-19)، حيث يعلم الجميع أن الطريقة التي يسافر بها الركاب، قد تغيرت وأن البروتوكولات التي وضعناها تحدد طريقة جديدة للسفر».

الأسواق الدولية

من جانبه، قال المدير العام لمنتجع «ريو دبي»، نادر صيفي، الذي افتتح أبوابه حديثاً، إن «دبي وجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق الدولية خلال عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة»، مشيراً إلى أن الفندق تلقى عدداً كبيراً من الحجوزات للزوار الدوليين الذين يستحوذون على نسبة تراوح بين 60 و70% من إجمالي عدد الحجوزات في الفندق.

وأضاف صيفي أن «تسهيلات السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة كان لها دور مهم في تنشيط الحركة السياحية، التي بدأت تتسارع بشكل أكبر خلال الربع الأخير من العام الجاري»، لافتاً إلى أن دبي تطبق بروتوكولات سفر آمنة، تبدأ من المطار وفي الفندق وحتى في مراكز التسوّق والترفيه، موضحاً أن «ذلك يزيد من ثقة الزوار الدوليين الذين يختارون دبي لقضاء هذه المناسبة المهمة.

عدد الحجوزات

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن «هناك زيادة كبيرة في عدد الحجوزات من السوق البريطانية»، لافتاً إلى أن «دبي وجهة مفضلة لشريحة واسعة من الزوار حول العالم».

وقال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «فنادق دبي تسجل مستويات إشغال عالية خلال ليلة رأس السنة، بدعم من السياحة الخارجية للإمارة للاحتفال بهذه المناسبة»، مشيراً إلى أن بعض الفنادق سجل مستويات إشغال كاملة بنسبة 100% منذ الآن.

ولفت إلى أن دبي في قائمة الوجهات السياحية بالنسبة للزوار القادمين، خصوصاً من أوروبا.

بدوره، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «حركة السياحة الدولية كان لها دور مهم في زيادة معدلات الطلب خلال عطلتي الميلاد ورأس السنة»، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدل الحجوزات من الأسواق الأوروبية، فضلاً عن الأسواق الإقليمية خلال هذه المناسبة.

وأضاف أن «معدلات التدفق من الأسواق الدولية أسهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة خلال شهر ديسمبر»، لافتاً إلى أن القطاع يسجل حالياً أفضل أداء له منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

دبي في صدارة الوجهات السياحية

حلّت دبي في صدارة الوجهات العالمية كأفضل الأماكن المفضلة لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة، وفقاً لمواقع متخصصة بالسياحة والسفر، فضلاً عن الصحف العالمية.

واختارت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» المتخصصة بالسياحة والسفر، دبي ضمن قائمة أفضل الوجهات حول العالم خلال موسم العطلات والأعياد، مشيرة إلى أن دبي تنبض بالحيوية خلال هذه الفترة بدءاً من فنادقها إلى المراكز التجارية التي تزيّنها بالأضواء وأشجار أعياد الميلاد.

ولفتت (المجلة) إلى الشواطئ الخلابة واعتدال درجات الحرارة، خصوصاً بالنسبة للزوار الذين يفضلون الاستمتاع بالأنشطة في الهواء الطلق، موضحة أن الإمارة هي أفضل وجهات الشتاء أيضاً ومكان مثالي لقضاء العطلات العائلية.

وبيّنت أنه لتلبية الطلب المتزايد وقبل موسم السفر المزدحم في عيد الميلاد، بدأت «طيران الإمارات» بتشغيل طائرة (A380) العملاقة إلى مزيد من المسارات إلى لندن ومانشستر، إضافة إلى زيادة الرحلات إلى برمنغهام وغلاسكو.

كما حلّت دبي ضمن قائمة صحيفة «ذا صن» لأفضل الوجهات السياحية التي يستطيع البريطانيون التوجه إليها خلال فصل الشتاء، وأدرجت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية إمارة دبي ضمن قائمة أفضل الوجهات المثالية لقضاء عطلة خلال موسم الأعياد 2020.

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