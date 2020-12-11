«ديوا» تطلق مركز «الخدمة الشامل» لإنجاز الطلبات وحلّ المشكلات عن بُعد

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، مبادرة جديدة خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، تحت اسم مركز الخدمة الشامل، الذي سيعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية التفاعلية والافتراضية، لإنجاز طلبات وحلّ مشكلات المتعاملين عن بُعد.

وقالت مدير أول الخدمات الذكية في الهيئة، عائشة عبيد بن يعروف السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في المعرض الذي اختتم أعماله أمس، إن المركز الجديد سيدخل مراحل تجريبية قبل العمل بشكل فعلي من خلال المقر الرئيس للهيئة والمبنى المستدام في منطقة القوز، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضافت أن مبادرة المركز تعد من ضمن خطوات التحول نحو الأنماط الذكية المستقبلية، مع اعتماده على مفهوم جديد بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز تعاملات المتعاملين من دون الحاجة إلى الحضور، من خلال حجز مواعيد بشكل رقمي وإنجاز اجتماعات افتراضية، وتلقي المشكلات ودراستها بشكل رقمي، عبر تحليل أسباب المشكلة والتعامل معها بشكل أسرع لتوفير الوقت في تقديم التعاملات.

وبيّنت السويدي أن المركز الجديد سيتيح التواصل عن بُعد مع ممثلي الأقسام والإدارات المختلفة في الهيئة، مثل الموارد البشرية والإدارة المالية والعقود والمشتريات والشؤون القانونية، كما يوفر للمتعاملين جميع البيانات المتعلقة بخدماتهم، مثل معرفة تفاصيل الاستهلاك، مع تحليل عملية الاستهلاك لأي فترة يحددونها، بما يمكنهم من وضع الأسس المطلوبة لترشيد الاستهلاك.

وأفادت بأن «ديوا» رصدت ارتفاعاً في استخدام خدماتها الذكية منذ بداية جائحة «كورونا» وحتى الفترة الأخيرة، بنسب وصلت إلى 98%، فيما بلغت معدلات رضا المتعاملين عن تلك الخدمات 96%.

وأشارت السويدي إلى أن الهيئة طرحت أيضاً عبر منصتها في «جيتكس»، مبادرة الهيكل «الروبوتي» القابل للارتداء، الذي بدأت استخدامه تجريبياً، ليتم اعتماده حتى يساعد الموظفين في المهام البدنية واليدوية الشاقة، وأوضحت أن «الروبوت» يوفر أنظمة ذكية تسهم في تقليل الإجهاد البدني، وتوزيع أحمال الأثقال التي يحملها الموظف، بما يجعله لا يشعر بأي متاعب عند حملها، فضلاً عن توفير خصائص تدعم الراحة للموظفين الذين يتولون مهام تعتمد على مجهود بدني.

- «الهيئة» طرحت الهيكل «الروبوتي» القابل للارتداء، لمساعدة الموظفين في المهام الشاقة.

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