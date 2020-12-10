دبي تطلق بطاقة خاصة بالسياح تتيح خصومات حصرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أمس، بدعوة من مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، «بطاقة السعادة للسياح» التي ستمكن السياح القادمين عبر منافذ إمارة دبي من الحصول على بطاقة خصومات حصرية تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الترويجية والحصرية التي يقدمها شركاء «بطاقة السعادة» أثناء فترة إقامتهم في الإمارة.

جاء ذلك خلال مشاركة «إقامة دبي» في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» الذي اختتم فعالياته أمس.

ويأتي إطلاق البطاقة الجديدة تماشياً مع نهج دولة الإمارات وإمارة دبي في توفير جميع المعطيات التي تضمن للزوار إمضاء عطلة ممتعة وعلى قدر كبير من التميز.

وسيتم منح البطاقة للسائح تلقائياً عند وصوله إلى منصات الجوازات في مطار دبي الدولي، حيث يتوجب على السائح استخدام هاتفه النقال لمسح الرمز الشريطي لتحميل تطبيق السعادة من متجر «أبل» أو «أندريود»، ومن ثم إدخال رقم جواز السفر وتاريخ الوصول ليتمكن السائح من الدخول إلى التطبيق الذكي الذي سيقوم بتضمين اسم السائح تلقائياً باللغتين العربية والإنجليزية.

وينتهي العمل بالبطاقة مع مغادرة السائح الدولة، على أن يتم منحه بطاقة جديدة في كل زيارة يقوم بها ضيفاً مُكرماً إلى الدولة عبر منافذ إمارة دبي.



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