أراضي دبي تصدر 4 فئات من بطاقات "برستيج" لكبار الملاك

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي برنامج بطاقات "برستيج" الإلكترونية لكبار الملاك التي تتضمن توفير حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات. وتوفر الدائرة بموجب هذا البرنامج أربع فئات من هذه البطاقات، وهي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، كما أصدرت بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة بطاقة الكراون. وتهدف الدائرة من إطلاقه إلى توفير خدماتها لكبار الملاك والشخصيات بسهولة ويسر، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل وجهات جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يأتي إطلاق برنامج بطاقات "برستيج" الموجه لكبار الملاك وبطاقة كراون الموجه لكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة من منطلق إدراكنا لأهمية الوقت في حياتهم، وحرصنا على توفير الجهد وإسعادهم من خلال باقة الخدمات والتسهيلات التي نقدمها لهم. وبذلك، بات متاحا أمام المالك الحصول على الفئة التي تناسب حقيبته العقارية والخدمات التي يحتاج إليها لإنجاز أعماله على النحو الأمثل. ومن المؤكد أن هذا البرنامج سيحظى باستقبال رائع من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على الخدمات بأدنى جهد ممكن، خاصة وأنه يمكن الترتيب للخدمات مسبقًا وبطريقة احترافية من قبل مدير الحساب الخاص ".

وتوفر بطاقة "برستيج" الفئة الماسية للمستفيدين طيفا واسعا من الخدمات، بما في ذلك: خدمة مدير حساب المالك، والاستقبال والإرشاد من خلال مساعد مدير حساب المالك (الكونسيرج). ويحصل حامل البطاقة على خدمة مقر كبار الملاك (اللونج)، إضافة إلى تقديم وتنفيذ عدد من الخدمات، خاصة طلب رسائل "لمن يهمه الأمر"، والتقييم العقاري وإصدار الخريطة. ويحصل حامل البطاقة على الأولوية عند طلب أي خدمة، واستقبال الدعوات للمناسبات والمؤتمرات العقارية المختلفة، وخدمات العضوية في المنتديات العقارية المحلية والعالمية.

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