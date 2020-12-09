إقامة فندقية مجانية لعملاء "طيران الإمارات" الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت "طيران الإمارات" عن تنظيمها حملة عالمية بملايين الدولارات لترويج دبي وجهة مفتوحة وآمنة أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال، مشيرة إلى أنها شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في فندق "جي دبليو ماريوت" لجميع عملاء الناقلة الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير 2021.

وأوضحت "طيران الإمارات" في بيان اليوم، أنها تقدم مع الدائرة لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلة مجاناً، بينما يحظى مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً في فندق "جي دبليو ماريوت"، الذي يتميز بردهة تسوق ويقع قريباً من مناطق الجذب السياحي، مثل "دبي مول" وبرج خليفة وأوبرا دبي.

وأضافت أن الحملة الإعلانية الجديدة، التي ستتواصل طوال موسم الشتاء، تشمل إعلانات مباشرة وشراكات رئيسة لتزويد المسافرين بقيمة إضافية ومعلومات وافية.



وستعرض حملة "طيران الإمارات" عبر مختلف القنوات، مناطق الجذب المتنوعة في دبي لأولئك الذين يتوقون لقضاء عطلة شتوية.

وتنطلق الحملة بداية في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسة عبر التلفزيون والإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

وتسهيلاً على الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرت لهم دبي الآن خيار إجراء اختبار PCR لـ"كوفيد-19" مجاناً عند الوصول، ما يتيح لهم على الفور مباشرة الاستمتاع بعطلتهم الشتوية في دبي.



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