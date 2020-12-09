"طيران الإمارات" و"فلاي دبي": إعفاء المسافرين من 6 دول من فحص "كورونا" المسبق

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أكدت شركتا "فلاي دبي"، و"طيران الإمارات"، إنه بات بإمكان المسافرين القادمين إلى دبي من 6 دول إجراء فحص "كوفيد-19"، لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي، بدلاً عن الفحص المسبق قبل المغادرة من وجهتهم الأصلية.

وذكرت "طيران الإمارات"، على موقعها الشبكي إنه يمكن اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، بالنسبة للمسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، بحيث لا يُطلب منهم الخضوع لاختبار PCR المسبق قبل المغادرة.

وأوضحت أنه ذلك لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون براً عبر حدود حتا، أو الذين يجب عليهم الخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.

وأضافت "طيران الإمارات"، أن الاختبار عند الوصول إلى دبي ينطبق أيضاً على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا، موضحة أنه لا يزال أمام جميع الركاب خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي بالنسبة للبلدان الأخرى.

بدورها أوضحت شركة "فلاي دبي"، إنه بالنسبة للسياح المسافرين إلى دبي وانطلقت رحلاتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، سيتوجب عليهم إجراء فحص COVID-19 PCR فقط عند الوصول إلى دبي.

وأضافت "فلاي دبي"، أنه بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات المسافرين إلى دبي، وانطلقت رحلاتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، سيتوجب عليهم إجراء فحص COVID-19 PCR فقط عند الوصول إلى دبي.

بدورها، أكدت مؤسسة مطارات دبي أنه سيتم اختبار المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

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