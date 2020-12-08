"كارفور" توظف 50 مواطناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت سلسلة متاجر "كارفور"، ميثاقاً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يمثل التزاماً طويل الأمد بتطوير المواهب الإماراتية المحلية. ووفقا لبيان صادر اليوم، يتضمن الميثاق انضمام 50 مواطنا إماراتياً إلى صفوف "كارفور الإمارات"، حيث يأتي ذلك بعد توظيف 50 فرداً من الطاقات الإماراتية في وقت سابق في "كارفور".

وتمت مراسم التوقيع بحضور وفد رسمي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التوطين، ناصرعبدالله بن خرباش.

وكان في استقبالهم مدير "كارفور الإمارات" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، فيليب بجييون، وفريق عمل "كارفور الإمارات".

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