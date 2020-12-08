«أو إيه جي»: 546 ألف مقعد على رحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل في الإجمال 546 ألفاً و58 مقعداً على الرحلات الجوية خلال الأسبوع الذي يبدأ من السابع من ديسمبر 2020، مقابل 539 ألفاً و608 مقاعد في الأسبوع السابق، بنسبة نمو وصلت إلى 1.2%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصلة خلال الأسابيع الماضية مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم، موضحة أن إجمالي السعة المقعدية الحالية تشكل ما نسبته 37% من السعة المقعدية في الفترة المقابلة من عام 2019، والتي بلغت أكثر من 1.47 مليون مقعد.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو مليوني مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 1% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

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