معرض سوق السفر العربي يستقطب عارضين وزوار من إسرائيل

المصدر: دبي- وام



توقع القائمون على معرض سوق السفر العربي استقطاب عدد كبير من العارضين والزوار من إسرائيل وتحقيق استفادة كبيرة من أول مشاركة إسرائيلية في حدث رئيسي على مستوى قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

وبعد الإعلان الرسمي مؤخرا عن إقامة نسخة عام 2021 على أرض مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 حتى 19 مايو 2021 شهد معرض سوق السفر العربي ارتفاعا ملحوظا في الطلب والاستفسار من إسرائيل ومن قبل عدد كبير من شركات السفر والسياحة حول العالم التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها هذه المنطقة.

وقالت كسينيا كوبياكوف مديرة تطوير الأسواق الجديدة في وزارة السياحة الإسرائيلية أنه بعد توقيع معاهدة السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تخطط وزارة السياحة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات مهمة في هذا الجانب بهدف الترويج لإسرائيل كوجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من دولة الإمارات. من أبرز هذه الخطط المشاركة الفاعلة وللمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي من خلال جناح كبير يضم عددا من الشركات الإسرائيلية العارضة بالإضافة إلى حضور الجلسات الرئيسية في المعرض.

من جانبها قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن الاهتمام الذي أبدته وزارة السياحة الإسرائيلية وكذلك الشركات السياحية المتواجدة في إسرائيل جنبا إلى جنب مع المشغلين الدوليين للرحلات السياحية إلى إسرائيل كان استثنائيا .. معتبرة أنه سوق جديد كليا لكل من مشغلي الرحلات الداخلية والدولية ومن المنتظر أن يلقي بظلاله الإيجابية على قطاع السفر الإقليمي والدولي على حد سواء.

وأضافت أنه من خلال شبكاتها المتنامية عالميا ستوفر كل من شركة طيران العال وطيران الإمارات والاتحاد للطيران وطيران الخليج فرصا هائلة لاستقطاب المسافرين الراغبين بقضاء عطلاتهم في وجهتين معا أو مسافري العبور "الترانزيت" وهو ما من شأنه أن يشكل دفعة قوية لانتعاش الرحلات الداخلية والدولية معا.

وقالت كورتيس أنه وفقا لوزارة السياحة الإسرائيلية سجل عام 2019 أرقاما قياسية على مستوى الزوار بواقع أكثر من 4.5 ملايين زائر وبزيادة نسبتها 10.6 بالمائة عن عام 2018 حيث شهد شهر ديسمبر وحده قدوم أكثر من 350 ألف زائر وهو رقم قياسي آخر.

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