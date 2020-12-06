«دبي الذكية» تستعرض مهمتها في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي الذكية» أنها ستستعرض خلال «أسبوع جيتكس للتقنية» آخر التطورات والتحديثات التي شهدتها استراتيجياتها ومشروعاتها وخدماتها في مسيرة التحول الرقمي لإمارة دبي، والتي تشمل استراتيجية دبي الذكية 2021، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، فضلاً عن مبادرات نظم تخطيط الموارد الحكومية، وتطبيق «دبي الآن»، والهوية الرقمية، ومشروعات البيانات المختلفة، إضافة إلى مستجدات مبادرة «سجلات دبي»، ولوحة معلومات محاكاة المدينة، والبنية التحتية لـ«دبي الذكية».

وتتزامن مشاركة «دبي الذكية» مع الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، إذ ستسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته في مهمتها لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، كما تطلق مجموعة مشروعات ومبادرات جديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news