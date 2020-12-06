«جمارك دبي» تركز على الأنظمة والمنصات الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، بأنها ستركز خلال دورة «جيتكس» على ابتكاراتها المتطورة وخدماتها الذكية التي تعتمد على تقنيات «بلوك تشين» و«الذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى أحدث الأجهزة المساندة في الفحص والتفتيش.

وأوضحت أن مشروعاتها في المعرض تنطلق تحت شعار «نبتكر لاقتصاد مستدام»، منها غرف التحكم الذكية، وبرنامج تدريب المفتشين عبر تقنية الواقع الافتراضي، وطاولة التفتيش الذكية، وجهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد، والإفصاح المبكر، ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي» وضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقود التحولات في مستقبل التجارة العالمية بتطوير منصات رقمية تؤدي إلى تقصير سلاسل التوريد.

وكشف أن «جمارك دبي» تطور حالياً منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بالاعتماد على تقنيات «بلوك تشين»، لدعم موقع دبي عاصمة عالمية للتجارة الإلكترونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news