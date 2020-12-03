"إينوك" و"إمارات" تبدآن توفير وقود "إي - بلس 91"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "إينوك"ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، عن البدء بتوفير وقود "إي - بلس 91" في محطات الخدمة التابعة لهما، لتوسعا بذلك محفظتهما المتنوعة من منتجات الوقود التي تتضمن الوقود عالي الجودة، مثل "البنزين الخصوصي 95" و"الممتاز 98" في فئة البنزين المخصصة للمركبات.

ويأتي توفير "إي - بلس 91" المستخدم للمحركات ذات الضغط المنخفض بهدف تلبية احتياجات الوقود المخصصة للعملاء الذين يشغّلون مركبات تجارية مثل شركات "التاكسي" وأساطيل حافلات النقل وشركات تأجير السيارات، إلى جانب مركبات الأفراد المزوّدة بمحركات منخفضة الضغط.

ووفقاً لبيان صادر اليوم، سيتوافر وقود "إي - بلس 91" في 44 محطة خدمة تابعة لمجموعة "إينوك"، و20 محطة تابعة لـ"إمارات".



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