مؤشر الأعمال.. «زوهو بوكس» يساعد الشركات على إدارة مواردها المالية بكفاءة

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأنها تتعاون مع شركة «زوهو كورب»، لجعل التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات الكبيرة في متناول الشركات الأخرى مختلفة الحجم. فمن خلال هذه الشراكة، ستتمتع الشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي بإمكانية استخدام «زوهو ون» مجاناً، وهي مجموعة موحّدة قائمة على نظام السحابة تضم أكثر من 45 تطبيقاً، بما في ذلك «زوهو بوكس» Zoho Books.

ويمكن لأصحاب الشركات، من خلال الاستفادة من هذه الفرصة، إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وضمان التدفق النقدي الثابت من خلال قبول المدفوعات عبر الإنترنت، والحفاظ على التوافق من خلال الوفاء بالتزامات ضريبة القيمة المضافة.

وقالت اقتصادية دبي إن إطلاق ضريبة القيمة المضافة له تأثير كبير على أصحاب الأعمال وممارساتهم المحاسبية، ولم يقتصر نطاق إطلاقها على أسعار السلع والخدمات فحسب، بل أعادت تشكيل الطريقة التي يسجل بها أصحاب الأعمال مبيعاتهم وحساباتهم.

وأفاد رئيس إدارة المنتجات، في شركة «زوهو كورب»، براشانت جانتي، بأن «(زوهو بوكس)، وهو برنامج المحاسبة الضريبية المعتمد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، يساعد أصحاب الأعمال في إدارة شؤونهم المالية ومواكبة شروط ضريبة القيمة المضافة. فإذا كنت تمتلك نشاطاً تجارياً في الإمارات، فبإمكانك استخدام (زوهو بوكس) باللغتين العربية والإنجليزية، لإكمال المعاملات التجارية وإدارة العملاء والموردين، وإصدار المستندات المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء تقارير الأعمال وتقارير إرجاع ضريبة القيمة المضافة».

وتابع جانتي: «يمكنك أيضاً التأكد من جاهزية التدقيق باستخدام ملف تدقيق ضريبة القيمة المضافة ويمكن إنشاؤه ببضع نقرات».

«زوهو بوكس» مصمم لتسهيل تسجيل المعاملات واحتياجات أصحاب الأعمال

تضم الطرق التي يساعد بها «زوهو بوكس» الأنشطة التجارية، لتصبح متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة كلاً من:

1 إصدار مستندات متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة: قامت الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع قواعد معينة لوثائق المعاملات وحقول البيانات التي يجب أن تحتوي عليها. وباستخدام «زوهو بوكس»، يمكنك إصدار المستندات المعتمدة من قِبل الهيئة، مثل الفواتير الضريبية والفواتير ذاتية الدفع والفواتير وإشعارات الائتمان والخصم.

2 تسجيل تفاصيل المعاملة الصحيحة: تتطلب لوائح الهيئة الاتحادية للضرائب من أصحاب الأعمال تسجيل تفاصيل معينة، مثل معدل ضريبة القيمة المضافة ومكان التوريد لكل معاملة. فقد تم تصميم «زوهو بوكس» لتسهيل عملية تسجيل المعاملات، مع مراعاة قوانين الضرائب واحتياجات أصحاب الأعمال.

3 تقديم إقرارات ضريبية دقيقة: يجب على أصحاب الأعمال المسجلين في دولة الإمارات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في كل فترة ضريبية. ويمكن أن تكون الفترة الضريبية إما شهرية أو ربع سنوية، اعتماداً على دورة رأس المال السنوية للشركة. وقد يكون تقديم عائدات ضريبة القيمة المضافة لأول مرة أمراً محيراً بعض الشيء، إلا أن «زوهو بوكس» يساعد على تسوية المعاملات وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

4 إنشاء تقارير مفصلة لتسهيل اتخاذ قرارات العمل: يمكن لأصحاب الأعمال، من خلال استخدام التقارير المحاسبية، الحصول على رؤى تفصيلية حول الوضع المالي لشركاتهم، وتحليل أنماط النمو، والتدفقات النقدية الإجمالية. فعند استخدام «زوهو بوكس» يمكن إنشاء تقارير أعمال قيّمة باللغة العربية أو الإنجليزية، مثل الميزانيات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي للبقاء على اطلاع دائم لتمويل الشركة.

5 الانتقال إلى المحاسبة المتنقلة: يتوافر «زوهو بوكس» كتطبيق للهاتف المحمول (متوافق مع كل من أنظمة iOS والأندرويد)، لمساعدة أصحاب الأعمال في إدارة شؤونهم المالية أثناء التنقل.

6 الحفاظ على بيانات مالية آمنة: وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب يجب على كل شركة في دولة الإمارات الاحتفاظ بنسخة احتياطية من سجلاتها المالية والمحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بغض النظر عن حالة تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة. ويمكن لأصحاب الأعمال أن يشعروا بالاطمئنان في ما يتعلق بالنسخ الاحتياطية لبياناتهم، لأن «زوهو بوكس» تقدم لمستخدميها مستوى أمان للبيانات من الدرجة الأولى.

7 ربط الخدمات المصرفية مع بنك المشرق: يتعاون بنك المشرق مع «زوهو بوكس» لتوفير حل مصرفي متصل بالشبكة في المنطقة، وذلك من خلال منصّة «مشرق نيو بيزنس» NeoBiz. ومع هذا الحل، سيتمكن أصحاب حسابات NeoBiz من الوصول بسلاسة إلى «زوهو بوكس»، ما يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات.

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