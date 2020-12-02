فيتنام تعلق الرحلات الجوية إليها بعد أول إصابة بـ«كورونا» منذ 3 أشهر

المصدر: هانوي ــ د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام أمس، أن فيتنام علقت مؤقتاً جميع الرحلات التجارية القادمة أليها، عقب رصد أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19» منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأصدر رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، أوامره بتعليق الرحلات التجارية القادمة للبلاد، خلال اجتماع وزاري أمس، في وقت ستستمر فيه رحلات إعادة الفيتناميين في الخارج إلى بلدهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس المكتب الحكومي، ماي تين دونج، قوله: «ستستمر الحكومة في السماح برحلات إعادة الأشخاص كبار السن والمرضى أو الذين يواجهون مشكلات مالية».

وتهدف هذه الخطوة للسيطرة على خطورة العدوى المحلية بسبب حالات الاصابة بفيروس «كورونا» القادمة من الخارج، وذلك عقب أن سجلت فيتنام أول حالة عدوى محلية بالفيروس منذ 87 يوماً، الاثنين الماضي.

وقد سجلت فيتنام حتى الآن 1351 حالة إصابة بالفيروس و35 حالة وفاة.

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