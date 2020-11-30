"أو إيه جي": 539 ألف مقعد على رحلات الطيران في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، ستشغّل في الإجمال 539 ألفاً و608 مقاعد على الرحلات الجوية خلال الأسبوع الذي يبدأ من 30 نوفمبر 2020، مقابل 510 آلاف و31 مقعداً الأسبوع الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 5%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصلة خلال الأسابيع الماضية مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم، موضحة أن كل السعة المقعدية الحالية تشكل ما نسبته 37% من السعة في الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت أكثر من 1.47 مليون مقعد.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو مليوني مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 2.8% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 25% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

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