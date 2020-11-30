منتدى «ديتك» يستكشف فرص ما بعد «كورونا» في التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، عن أجندة منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) التابع لها، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع «مجلة روّاد الأعمال العربية». وأفاد بيان صدر، أمس، بأن من المقرر عقد الدورة الأخيرة للمنتدى في الثامن من ديسمبر المقبل، بصيغة رقمية في ظل ظروف جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وذلك عبر تطبيق منصّة «هولوفير» Holofair الافتراضية، تحت عنوان «واقع تجارة التجزئة في 2020: من البيع التقليدي إلى البيع عبر الإنترنت».

وسيتطرّق المنتدى إلى الدروس المستفادة من النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية خلال جائحة «كورونا». وقال نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، هانز هنريك كريستنسن، إن «المركز يتطلع في إلى دعم الشركات الناشئة، لمواكبة أحدث الاتجاهات والتطوّرات في مختلف القطاعات».

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