«إمباي».. أوّل منظومة متكاملة للدفع اللا تلامسي برصيد فوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات لخدمات الدفع عن إطلاق تطبيق «إمباي» Empay، أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي مع رصيد فوري.

ويعتبر «إمباي» مبادرة تم تطويرها ضمن إطار برنامج حكومة الإمارات الذكية، وهو تطبيق لعمليات الدفع الآمن غير النقدي.

كما يعتبر أول تطبيق في المنطقة يتم تطويره محلياً للدفع اللاتلامسي عبر الهواتف المتحركة، وصُمّم خصيصاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمختلف فئاتهم.

وأوضحت «الإمارات لخدمات الدفع» أن «إمباي» يوفّر للمستخدمين طرق دفع متعدّدة حسب احتياجاتهم، حيث يشكل منصّة متكاملة لخدمات الدفع للقطاعين الحكومي والخاص، من خلال مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات المختلفة كتجديد الرخص التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودفع الفواتير بمختلف أنواعها، وطلب الطعام، ودفع الرسوم التعليمية والتحويلات المالية الدولية والدفعات الصغيرة بين الأفراد (P2P)، وغيرها الكثير.

وأضافت أن «إمباي» يوفر أيضاً تسهيلات ائتمانية فورية للأشخاص الذين يحتاجون إلى التمويل في سداد الدفعات المتنوعة، وذلك دون الحاجة إلى الاتصال بالبنوك، والقيام بالإجراءات التقليديّة والمعاملات الورقية.

قال نائب مدير عام اقتصادية دبي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إمباي»، علي إبراهيم: «يسعدنا إطلاق (إمباي)، الطريقة الجديدة لإجراء الدفعات اللاتلامسية والمعاملات المالية».

وأضاف أن «(إمباي) يشكل جزءاً من مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وإطلاقه يأتي في وقت تحافظ فيه دولة الإمارات على مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»، منى القصاب، إن «(إمباي) يسعى إلى أن يصبح منظومة الدفع المثلى لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات»، مشيرة إلى أنه في ظل التغيرات في أنماط الحياة والتجارة اليومية والنمو المتسارع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، من المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.

«إمباي» يوفّر للمستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص طرق دفع متعدّدة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات.

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