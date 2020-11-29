اعتباراً من ديسمبر.. دبي تخفض الرسم الإضافي للوقود

المصدر: دبي ــ وام

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، قراراً بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه، من 6.5 فلوس لكل كيلووات/ساعة، إلى 5 فلوس بالنسبة للكهرباء، ومن 0.6 فلس إلى 0.4 فلس لكل غالون مياه، وذلك حرصاً من المجلس على تعزيز مكانة دبي في توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أسعار تنافسية على مستوى عالمي، حيث ستنعكس الوفورات التي تحققت في استهلاك الوقود نتيجة زيادة نسبة الطاقة الشمسية، إيجاباً للمتعاملين.



وسيتم تطبيق خفض الرسم الإضافي للوقود على فواتير الكهرباء والمياه، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020.



وتعقيباً على القرار، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، من خلال (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)».

وأضاف: «في ضوء زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 9%، وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود، فإن الوفورات التي تحققت ستنعكس على فواتير المتعاملين»، مؤكداً أن قرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتخفيض الرسم الإضافي للوقود، للكهرباء والمياه، يؤكد حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة لسكان دبي.

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