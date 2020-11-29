قصة برج.. «بوليفارد بلازا (1) و(2)».. أيقونتان معماريتان ووجهة تجارية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعدّ برجا «بوليفارد بلازا (1) و(2)» أيقونتين معماريتين في «وسط مدينة دبي»، كونهما وجهة تجارية بفضل موقعهما المركزي بين «برج خليفة»، الذي يعتبر أطول مبنى في العالم، و«دبي مول»، أكبر وجهة للتسوّق والترفيه.

تم البدء في أعمال بناء البرجين عام 2007، وانتهت في عام 2010. وقد تم بناء البرجين بالتناغم مع أنماط الفنون المعمارية المتميزة التي تحيط بجادة «البوليفارد»، إذ يحمل البرجان في تصميمهما لمسات متميزة لنمط العمارة الإسلامية، بتصميم خارجي يجمع تناغم التشكيلات اللونية للزجاج والمعدن والحجارة.

وينحني البرجان في مسيرة ارتقائهما إلى الأعلى، ويشكلان قوسين كبيرين يطلان مباشرة على «وسط مدينة دبي».

يتكون البرج الأول: «بوليفارد بلازا (1)» من 37 طابقاً، فيما يتكون البرج «بوليفارد بلازا (2)» من 30 طابقاً، ويشتمل المشروع أيضاً على وحدات سكنية وفنادق ومراكز تجارية.

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