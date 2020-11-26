«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصّة رقمية لمعاملات الشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إطلاق منصّة «بزنس أونلاين» (businessONLINE) الرقمية العالمية للمعاملات المصرفية للشركات.

وأوضح البنك، في بيان، أن المنصّة الموحّدة متعدّدة القنوات، تشمل خدمات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بأكملها، كما توفر باقة شاملة من حلول إدارة النقد والتمويل التجاري وإدارة السيولة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات الحكومية. وأضاف أن الهدف من تطوير المنصّة المبتكرة، يهدف إلى تبسيط إدارة رأس المال التشغيلي والعمليات المعقدة، وتمكين الشركات من الحصول على رؤية شاملة لجميع تعاملاتها المالية وحساباتها وأنشطتها في الأسواق كافة التي تعمل فيها.

وبين البنك أن المنصّة الجديدة تتيح للعملاء تنفيذ المعاملات الدولية بسلاسة، والتمتع برؤية متكاملة لأرصدتهم بمختلف المناطق والعملات، والاستفادة من الإرشادات المعدّة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم.

وأشار إلى أنه بفضل تكاملها مع الحلول التي يوفرها شركاء عدة للتكنولوجيا، تعدّ منصّة «بزنس أونلاين» حلاً مثالياً للتعقيدات وارتفاع التكاليف المرتبطة بتشغيل واجهات الأنظمة المنفصلة، وبهذا تتيح للشركات مدخلاً شاملاً لمنتجات مصرفية عدة.

وقال نائب رئيس تنفيذي أول رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن «منصّة (بزنس أونلاين) تأتي لتسهم في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة مزوّدي الخدمات المصرفية للشركات».

- المنصة الجديدة توفر باقة شاملة من حلول إدارة النقد والتمويل التجاري وإدارة السيولة.

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