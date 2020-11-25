"شراع" يجمع نخبة من صناع وقادة التغيير في "الشارقة لريادة الأعمال"

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

يجمع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" في النسخة الرابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال والتي تنظم "عن بعد" خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر المقبل نخبة من الخبراء الدوليين وصنّاع التغيير الشباب ورواد وقادة الأعمال لبحث أهمية ثقافة الريادة المسؤولة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات.

ويهدف المهرجان، الذي يتيح للمرة الأولى مشاركة الجمهور من جميع أنحاء العالم بشكل مجاني - إلى تحفيز الجيل الجديد من رواد الأعمال على صناعة التغيير الإيجابي في العالم من خلال التركيز على إيجاد حلول فاعلة لأبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات واقتصادات الدول ومن أبرزها تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى تباطؤ النمو في عدد من الأسواق.

وتأتي إتاحة المشاركة المجانية في المهرجان تعزيزاً لجهود "شراع" المتواصلة لدعم مجتمع رواد الأعمال في دولة الإمارات وخارجها والتي بدأت بإطلاق صندوق تضامني بقيمة مليون دولار أمريكي في وقت سابق هذا العام كما يتوافق تنظيم المهرجان افتراضياً مع مساعي حكومة دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" أن انعقاد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية عالمية استثنائية يجسد الأهمية البالغة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في استنهاض الاقتصادات وتنشيط حركتها وتعزيز عوامل النمو والتنمية.

وأشارت إلى أن العالم اليوم بأمس الحاجة لثقافة ريادة أعمال جديدة تعتمد على الابتكار في طرح الحلول وتقديم أشكال جديدة للعمل والإنتاج والإدارة خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو اقتصاد يعتمد على الأفكار والمواهب أكثر من اعتماده على الموارد المادية.

ودعت الشيخة بدور القاسمي كافة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرصة التي يقدمها المهرجان هذا العام وهي الاطلاع على تجارب حية لرواد أعمال مبدعين تمكنوا من تحقيق التوازن بين عناصر التنمية المادية والمعنوية.

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