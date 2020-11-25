"كارفور" تكشف عن عروض "الجمعة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلسلة متاجر "كارفور"، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في دولة الإمارات، عن مواصلة تقديم أسعار تنافسية على المنتجات الأكثر رواجاً في 2020، وذلك في إطار عروض "جمعة كارفور" المتوافرة حتى الخامس من ديسمبر المقبل.

ومع اقتراب موعد ختام شهر التوفير، تقدم "جمعة كارفور" للعملاء مجموعة من السلع والمنتجات العالية الجودة بأسعار مخفضة من خلال عروض وحملات تسويقية استثنائية.

وأوضحت "كارفور" في بيان اليوم، أن هذه العروض، تتضمن عرض "اشترِ واحد واحصل على الآخر مجاناً" وتخفيضات تصل إلى 70%.

كما ستتاح الفرصة أمام العملاء للاستفادة من تخفيضات خاصة تمتد لثلاثة أيام، وتشمل جميع الفئات، بما في ذلك منتجات البقالة والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية ومنتجات الصحة والتجميل.

ويمكن لعملاء "كارفور" الاستفادة من عروض "جمعة كارفور" عبر موقعها الإلكتروني: carrefouruae.com، وفي فروع "كارفور" في جميع أنحاء الامارات.

وإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة أمام العملاء لتحقيق أقصى قدر من التوفير، من استرداد ما يصل إلى 100 درهم من قيمة مشترياتهم، عند قيامهم بالتسوق عبر الإنترنت، بينما تقدم خدمة "استلمها بنفسك" وخيار استلام الطلبيات عبر الإنترنت للعملاء المزيد من الراحة والمرونة لاستلام طلباتهم في أقرب وقت متاح للتوصيل، أو استلامها بأنفسهم من أقرب متجر لـ"كارفور" في اليوم نفسه.

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