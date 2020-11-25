ميناء جبل علي يستقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل ميناء جبل علي، المُنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية وأكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط، حاوية استوردتها شركة «كيموها إنتربرونورز»، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) مقراً لها، من شركة «دافيك» الإسرائيلية المصنِّعة للأشرطة اللاصقة الحسّاسة للضغط، والقادمة عبر ميناء أشدود، أحد موانئ الشحن الرئيسة في إسرائيل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، في بيان أمس: «نهنئ شركة (كيموها إنتربرونورز) على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الشق التجاري في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ويسعدنا أن يكون ميناء جبل علي، مركزا لتسهيل الحركة التجارية بين الجانبين وهذه العملية هي مجرد البداية، ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاق لمزيد من الأنشطة التجارية التي ستدعم اقتصاد البلدين وقطاع الأعمال في المنطقة، ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا ودعمنا الكامل لتلك الروابط التي سنبذل جهدنا لتعزيزها من أجل تسريع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة».

من جانبه، قال رئيس شركة «كيموها إنتربرونورز»، كيران آشر: «نتشرف أن نكون مبادرين بالمشاركة والبدء في خطوة مهمة ستؤثر بشكل كبير على التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل. وستسجل هذه الخطوة كسابقة في تاريخ البلدين. إننا ندير عملياتنا من جافزا منذ عام 1988، وأؤكد أنها موقع مثالي لتأسيس الصناعات والتواصل مع العالم، ونشيد هنا أيضاً بدعم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مجموعة مصرفية في دولة الإمارات، لتسهيله إتمام هذه الصفقة».

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