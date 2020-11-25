«اقتصادية أبوظبي» تطالب المستهلكين بالتحقق من قانونية المنشأة قبل التعامل معها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طالب مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد المرر، المستهلكين بضرورة التحقق من قانونية المنشأة قبل التعامل معها، والتأكد من وجود ترخيص معتمد لها، من جانب الدائرة، قبل إجراء عملية تعاقد أو شراء أو بيع أو غيرها، موضحاً أن الترخيص يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، في حال حدوث أي أخطاء من جانبها، ويحفظ حقوق المستهلكين.

وقال المرر، في تصريحات إعلامية إذاعية، إن مبادرة «تحقق» التي أطلقتها الدائرة، أول من أمس، تمكن المستهلكين من الدخول إلى الرقم التسلسلي للمنشأة التجارية، والاطلاع على البيانات الرئيسة الخاصة بها، من حيث الاسم التجاري، والتعرف إلى تاريخ بدء وانتهاء الترخيص، وحالة الترخيص ونوعه، ما يؤدي إلى تعزيز الشفافية في التواصل مع أصحاب المنشآت التجارية.

وأوضح المرر أن المبادرة من شأنها حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وإعطاء صدقية أكثر في السوق، من خلال ممارسة النشاط بشكل قانوني، وهو الأمر الذي سيشجع التعاملات والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات، التي قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لدعم المستهلكين والمستثمرين، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. وأشار إلى أن الدائرة ستقوم بالترويج بشكل أكبر لهذه المبادرة خلال الفترة المقبلة، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للدائرة، أو عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية، خصوصاً أنه عند ممارسة أي نشاط تجاري، ينبغي أن يكون السجل التجاري مسجلاً بشكل رسمي وقانوني، ومعتمداً من الإمارة.

- مبادرة «تحقق» تمكن المستهلكين من الدخول إلى الرقم التسلسلي للمنشأة، والاطلاع على بياناتها.

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