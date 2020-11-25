«طيران الإمارات» تعيد «دبي الوصل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعادت شركة «طيران الإمارات» إطلاق عرض «دبي الوصل» Dubai Connect، الذي يمنح المسافرين عبر مركزها إقامة فندقية مجانية في دبي.

وأوضحت الشركة أن العرض متاح للركاب في جميع الدرجات، الذين لديهم زمن انتظار في «الترانزيت» 10 ساعات أو أكثر.

كما يوفر «دبي الوصل» لركاب «طيران الإمارات» إقامة لليلة واحدة مجاناً في فندق أربع أو خمس نجوم، والمواصلات من المطار وإليه، والوجبات في الفندق، إضافة إلى تأشيرة دولة الإمارات عند الوصول لمن يحتاج إليها.

ويتأهل للعرض العملاء الذين أجروا حجوزات جديدة أو حالية، والذين يلتحقون برحلات «طيران الإمارات»، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، علماً بأن العرض يخضع لبعض الشروط والأحكام.

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