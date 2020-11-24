«ويجو»: 112% زيادة في متوسط أسعار تذاكر السفر من الإمارات إلى لندن

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مديرون وعاملون في وكالات سفر إن قرار المملكة المتحدة بإعفاء المسافرين من دولة الإمارات من الحجر الصحي، أسهم في زيادة معدل الحجوزات بنسب كبيرة بين البلدين بغرض السياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية، متوقعين حركة سياحية نشطة من بريطانيا إلى الدولة خلال أعياد الميلاد الشهر المقبل.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه بعد الإعلان عن قرار الإعفاء تغيّرت أسعار تذاكر السفر وشهدت زيادة لافتة، موضحين أنه وفقاً لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، ارتفع متوسط أسعار تذاكر السفر من الإمارات إلى لندن من 3402 درهم قبل القرار إلى 7233 درهماً بعد القرار، بزيادة نسبتها 112%، في حين زادت أسعار تذاكر السفر جواً من لندن إلى الدولة بنسبة 124%، أي من 1548 درهماً إلى 3464 درهماً.

زيادة كبيرة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إنه «منذ صدور قرار إعفاء بريطانيا، مسافري الإمارات من الحجر الصحي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد الحجوزات»، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة عالية، باعتبار أن الحجوزات كانت شبه معدومة قبل القرار.

وأضاف الريس أن «هناك العشرات من حجوزات السفر يومياً من دولة الإمارات إلى بريطانيا وبالعكس، بغرض السياحة أو الأعمال وزيارة الأهل والأقارب وغيرها»، لافتاً إلى أن القرار كان له انعكاس فوري.

وذكر أنه «بالنسبة للبريطانيين، فإن دولة الإمارات تعدّ واحدة من أبرز الوجهات السياحية لهم، متوقعاً إقبالاً كبيراً خلال أعياد الميلاد الشهر المقبل».

تسهيلات

من جهته، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «معدل الحجوزات من دولة الإمارات إلى بريطانيا وبالعكس شهد ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة، مع الإعلان عن الإعفاء من الحجر الصحي وتسهيلات السفر»، مضيفاً: «مع دخول القرار حيز التنفيذ حديثاً، نتوقع زيادة أكبر في معدل الحجوزات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في شهر ديسمبر مع بدء موسم الأعياد».

وأضاف سركيس أن «دولة الإمارات تطبق أفضل المعايير والإجراءات الاحترازية في ما يخص الوقاية من فيروس (كورونا)»، مشيراً إلى أنه مع الإعفاء من الحجر الصحي، فإنه من المتوقع نشهد حركة سياحية قادمة من بريطانيا إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وجهة بارزة

وأشار سركيس إلى أن الإمارات وجهة سياحية بارزة تتميز خلال هذه الفترة من السنة باعتدال درجات الحرارة، كما أنها محطة للعديد من الأوروبيين الراغبين في السفر وقضاء عطلات في الخارج.

وذكر أنه «في ظل الظروف الحالية، فإن معظم الحجوزات تتم في آخر لحظة، ومع بدء موسم الأعياد بإمكاننا أن نرصد الحركة بالشكل الدقيق»، لافتاً إلى أن سلوك المسافرين شهد تغيراً كبيراً في ظل تفشي فيروس «كورونا» على الصعيد العالمي.

خطوة مهمة

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن «قرار المملكة المتحدة بإعفاء المسافرين من دولة الإمارات من الحجر الصحي، يعدّ خطوة مهمة للغاية ستحفز السياحة بين البلدين، خصوصاً أن المملكة المتحدة من أبرز الوجهات للمسافرين الإماراتيين».

وأضاف حميدان: «من خلال موقعنا، بدأت عمليات البحث من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً، خصوصاً أن الإمارات من أكثر الدول أماناً في العالم، كما أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تتوافق مع أعلى معايير السلامة».

الأسعار

أوضح حميدان أنه «عقب القرار، زادت عمليات البحث من الإمارات إلى لندن، حيث بلغ عدد الحجوزات 2941 حجزاً، أي بزيادة نسبتها 83% من تاريخ إعلان القرار، مقارنة بالفترة قبل القرار، فيما بلغت عمليات البحث من لندن إلى الإمارات 1511 عملية، مسجلة زيادة بنسبة 42%»، متوقعاً أن تزداد الحجوزات مع انتهاء فترة الإغلاق في المملكة المتحدة.

وذكر أنه «بعد الإعلان عن قرار الإعفاء من الحجر الصحي، تغيّرت أسعار تذاكر السفر وشهدت زيادة»، مبيناً أن متوسط سعر السفر من دولة الإمارات إلى لندن ارتفع من 927 دولاراً (3402 درهم) قبل القرار إلى 1971 دولاراً (7233 درهماً) بعد القرار، بزيادة قدرها 112%، في حين زادت أسعار تذاكر السفر جواً من لندن إلى الإمارات بنسبة 124%، من 422 دولاراً (1548 درهماً) إلى 944 دولاراً (3464 درهماً).

زيادة تدريجية

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إن «نسبة قليلة من الوجهات متاحة أمام البريطانيين خلال فترة الأعياد، لكن مع فتح الخطوط بين الإمارات وبريطانيا وتسهيلات السفر، نتوقع أن نشهد زيادة تدريجية في حركة السفر خلال الفترة القريبة المقبلة».

وأضاف أن شركات الطيران الوطنية توفر حالياً مزيداً من الخدمات التي تسهم في إعادة الثقة بسوق السفر، بما في ذلك التأمين المجاني والتغطية ضد مخاطر «كوفيد-19»، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سفراً آمناً وفق أعلى معايير السلامة.

وأكد أن الفنادق العاملة في السوق المحلية تطبق بدورها معايير وإجراءات احترازية مكثفة لضمان سلامة النزلاء.

- الأسعار زادت من 3402 درهم قبل القرار إلى 7233 درهماً بعد القرار.

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