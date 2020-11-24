اقتصادية دبي تصدر 32.1 ألف رخصة جديدة في 10 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وصل إلى 32 ألفاً و158 رخصة، بنسبة زيادة تصل إلى 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الرخص الجديدة، خلال الفترة بين (يناير وأكتوبر 2020)، توزعت على أنشطة عدة، جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية بنسبة 1%.

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان أمس، بأن الأرقام المسجلة على خارطة دبي للأعمال (www.dubaibusinessmap.ae)، المنصة الرقمية التابعة لقطاع التسجيل، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

المناطق الرئيسة

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 16 ألفاً و199 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 15 ألفاً و908 رخص، ومنطقة حتا بواقع 51 رخصة تجارية جديدة.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى 10 مناطق فرعية، كان كالآتي: برج خليفة، القرهود، الفهيدي، عود المطينة الثالثة، بورسعيد، المركز التجاري الأول، عود ميثاء، الخبيصي، النهدة الأولى، وأم رمول.

رجال الأعمال

وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون الرخص الجديدة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، يصل عددهم إلى 102 ألف و72 شخصاً، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 89%، ثم سيدات الأعمال بنسبة 9%، وبقية النسب للشركات والمجموعات.

الشكل القانوني

وبالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة التي تم إصدارها، شكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 32%، وتبعتها أعمال مدنية بنسبة 26%.

وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كل من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة/‏‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة أجنبية، فرع شركة خليجية، مساهمة خاصة، تضامنية، جمعية تعاونية، مساهمة عامة، مؤسسة، توصية بسيطة، مكتب ارتباط حكومي، ومنظمة دولية.

الأنشطة الاقتصادية

وكان أبرز الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020، كالتالي: خدمات إدارة المشاريع، أعمال الأصباغ والدهانات، أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، خدمات تنظيف المباني والمساكن، أعمال البلاستر، أعمال التمديدات والتركيبات الصحية، تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها، تركيب ورق الجدران، وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.

6 %

زيادة في عدد الرخص، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2020.

- بر دبي تسجل 16.1 ألف رخصة، وديرة 15.9 ألف رخصة، وحتا 51 رخصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news