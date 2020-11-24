"إينوك ": تأسيس بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود

المصدر: دبي- وام



أكد سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك مواصلة المجموعة جهودها الداعمة لرؤية دولة الإمارات واقتصادها عبر تأسيس بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود والتي تعد جانباً ضرورياً لتنظيم حدث إكسبو دبي العالمي المرتقب العام المقبل" .

وقال الفلاسي إنه تزامناً مع النمو الذي يشهده قطاع السياحة المحلية لاسيما في مجال الترفيه البحري و الطلب المتنامي على محطات الخدمة البحرية بادرت المجموعة إلى افتتاح محطة خدمة بحرية جديدة في "أم سقيم" لتلبية الاحتياجات المتنامية لأصحاب القوارب واليخوت لتعبئة الوقود.

وأشار الفلاسي إلى أن المجموعة تخطط لافتتاح محطة بحرية جديدة في "دبي هاربر" المجمع العصري المتكامل المطل على الخليج العربي الذي يضم أحد أكبر مرافق رسو القوارب واليخوت في المنطقة الأمر الذي يؤكد أهمية تلبية المتطلبات المتنامية للتزود بالوقود. وستدخل المحطة حيز التشغيل الشهر المقبل.

ونوه أنه بإطلاق المحطتين الجديدتين يصل عدد محطات الخدمة البحرية التابعة لمجموعة إينوك إلى ست محطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تمتلك المجموعة حالياً محطات خدمة بحرية في كل من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية و الفجيرة و عبرة دبي و سوق الحمرية.

وأضاف الفلاسي: "هدفنا يتمحور حول دعم حكومة دولة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. ونبذل قصارى جهدنا لضمان تطبيق أرقى المعايير العالمية على مستوى التكنولوجيا و الاستدامة".

تمتد المحطة الواقعة في منطقة "أم سقيم"، على مساحة 8,595 قدماً مربعاً، ومزوّدة بخزانات مشيدة تحت الأرض، ومضختين مع خرطومين للتزوّد بالوقود، علاوة على مبنى مسبق الصنع يضم متجر "زووم" وغرفة التحكم.. فيما تضم محطة الخدمة البحرية الثانية في "دبي هاربر" ست مضخات لتعبئة الوقود، وهي مثبّتة على جسرين عائمين يمتدان مسافة 50 متراً في البحر ويتم تزويدها بالوقود عبر خزان مشيّد تحت الأرض.

وتمتد المحطة على مساحة 37,690 قدماً مربعاً، وتضم متجر "زووم" يقدم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات للزوار.. وتعتبر هذه المحطة أكبر بأربع مرات من محطة "أم سقيم".. وحرصت مجموعة إينوك على اتباع أعلى المعايير من حيث الامتثال واللوائح العالمية في تصميم المحطتين.

وعن الخطط المستقبلية لمحطات الخدمة البحرية نوه بأن مجموعة اينوك تعمل دائماً على استكشاف آفاق جديدة وفرص توسّع إضافية.. وقال : " نتطلع قدماً لتوسيع حضورنا في القطاع البحري عبر إطلاق محطات خدمة بحرية جديدة تواكب الطلب المتنامي على خدمات التزود بالوقود البحرية.. ونخطط لإطلاق محطتين جديدتين العام المقبل على أن نعلن مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق".

وعن خطط إينوك للتوسع في قطاع التجزئة خلال عام 2021، قال الفلاسي :" انطلاقاً من مكانتنا كمساهم بارز في قطاع الطاقة المتكاملة العالمي على امتداد سلسلة القيمة للقطاع و شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي نعمل في مجموعة إينوك على دعم رؤية دولة الإمارات الرامية للتوسّع عبر تأسيس بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود، والتي تعد جانباً ضرورياً لتنظيم حدث إكسبو العالمي المرتقب العام المقبل" .

وتمتلك إينوك حالياً 147 محطة خدمة و230 متجر زووم و21 مركز تسجيل و42 مركز أوتوبرو في دولة الإمارات.. والمجموعة ماضية قدماً في خططها لافتتاح 15 محطة خدمة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية بحلول نهاية العام وصولاً إلى 192 محطة في دولة الإمارات بنهاية 2021.



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