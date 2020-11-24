دبي السادسة بين 46 وجهة دولية في مؤشر السياحة العلاجية العالمي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، نمو مبيعات خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.5% خلال الفترة من 2020-2025 لتبلغ قيمة مبيعاتها في العام 2025 نحو 39.4 مليار درهم.

وتوقع التحليل أن يكون معدل نمو الإنفاق الخاص على قطاع الرعاية الصحية أعلى بكثير من القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب زيادة انتشار التأمين الصحي الإلزامي، وخصخصة المستشفيات، وتزايد أمراض نمط الحياة، مثل مرض السكري أو السمنة وزيادة الوعي بالرعاية الوقائية، مثل الفحوص الصحية والتحاليل الوقائية بين سكان الدولة.

ومن المرجح أن يشهد الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 2021 نمواً مقدراً في العالم والإمارات حيث إن الموارد مطلوبة لإعادة تشغيل البنية التحتية من أجل عودة الإجراءات الصحية الاختيارية التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ولفت التحليل إلى أن تطبيق دولة الإمارات للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية واعتماد التكنولوجيا الذكية لخفض تأثير انتشار فيروس كوفيد-19، وإعادة فتح الاقتصاد الناجحة، شكلت العوامل الرئيسة لتطوير ودعم السياحة العلاجية وجذب المزيد من السياح الراغبين في العلاج في الإمارات، حيث تعتبر الإمارات واحدة من الوجهات الرائدة للسياحة العلاجية في العالم. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في بلوغ مبيعات السياحة العلاجية 8.4 مليارات درهم في العام 2021، والتي ستنمو خلال الفترة من 2021-2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.1%.

ووفقاً للمركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية، احتلت دبي المرتبة السادسة من بين 46 وجهة في مؤشر السياحة العلاجية العالمي 2020-2021. بالإضافة إلى ذلك، احتلت دبي المرتبة الخامسة في جودة مرافق وخدمات الرعاية الصحية، والسابعة في بيئة الوجهة، والمرتبة 13 في صناعة السياحة العلاجية. وترجع جاذبية دبي كمركز للسياحة العلاجية بشكل أساسي إلى الرعاية المتقدمة للمرضى وتوفير أحدث العلاجات وتشخيصات وتقنيات الرعاية الصحية.

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