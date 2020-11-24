فنادق الإمارات تسجل في أكتوبر أعلى معدل إشغال منذ فبراير 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن السوق الفندقية في الإمارات سجلت، في أكتوبر الماضي، أعلى مستوى في معدلات الإشغال وإيرادات الغرفة منذ فبراير 2020، مشيرة إلى أن مقاييس الأداء الرئيسة الثلاثة (الإشغال والإيراد والسعر اليومي) كانت أعلى مقارنة بالأشهر السابقة.

وذكرت المؤسسة، في تقرير لها، أن المنشآت الفندقية العاملة في السوق الإماراتية سجلت معدل إشغال بلغ 52.7% خلال أكتوبر الماضي، فيما وصل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية نحو 362 درهماً، مقابل إيرادات وصلت إلى 190 درهماً. وتفوّق أداء الفنادق في الإمارات على العديد من الأسواق السياحية حول العالم، بما فيها أسواق كل من أستراليا والمملكة المتحدة، وهولندا، وغيرها من الأسواق السياحية البارزة.

ووفقاً للمؤسسة، فقد سجلت الفنادق العاملة في الشرق الأوسط، أعلى مستوى إشغال مطلق لها منذ فبراير، وفقاً لبيانات أكتوبر 2020، بنسبة بلغت 44.2%.

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