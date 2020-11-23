10 ملايين مستخدم لبوابة حكومة الإمارات خلال 10 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تسجيل البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات «U.AE» زيادة جديدة في عدد مستخدميها الذين وصلوا إلى 10 ملايين مستخدم، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 50.73% على عام 2019، حيث بلغ عدد مستخدمي البوابة للمدة نفسها من العام الماضي 6.54 ملايين مستخدم.

وأفادت الهيئة في بيان، أمس، بأن البوابة شهدت، منذ بداية العام وحتى أكتوبر 2020، زيادة في عدد المستخدمين من خارج الدولة، بما يقارب ثلاثة ملايين مستخدم، مقارنة بمليوني مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يشكل زيادة بنسبة 22.37%.

وحلت الهند في المرتبة الأولى لعدد مستخدمي البوابة من خارج الدولة، تلتها السعودية، ثم مصر، وبعدها الولايات المتحدة، وأخيراً المملكة المتحدة.

وتخدم البوابة المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، بتقديم كل المعلومات حول مستجدات الحكومة وقوانينها وسياساتها وخدماتها وتوجهاتها، وتتميز بأنها البوابة الوحيدة عالمياً التي تحمل اسم نطاق مؤلفاً من حرف واحد وهو الحرف «U»، الذي يشير إلى الفرد (أنت)، كما يشير إلى معنيَي الاتحاد والتفرد اللذين تتميز بهما دولة الإمارات.

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