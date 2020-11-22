«أدنيك» تطلق منصة «سيال الشرق الأوسط» الافتراضية غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع مجموعة «كوميكس بوزيوم»، عن استعداداتها لتنظيم «منصة سيال الشرق الأوسط لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات - منتدى واجتماعات افتراضية»، الحدث الذي ينعقد تحت مظلة «معرض سيال الشرق الأوسط»، إلى جانب منصة أبوظبي الافتراضية للتمور، في 23 نوفمبر الجاري.

وكشفت «أدنيك» في بيان، أمس، أنها ستوفر منصة افتراضية خاصة ومتاحة على مدار خمسة أيام، ابتداء من 23 نوفمبر، لاستضافة المشترين وتسهيل عقد الاجتماعات الحية بين البائعين والمشترين، بهدف ضمان استمرارية أعمال المختصين في هذه القطاعات.

وسيتيح الحدث الذي طورته «أدنيك» على شكل جلسات افتراضية، للعارضين العالميين المتخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وصناعة التمور، فرصة الاجتماع بشكل افتراضي، لممارسة أعمالهم التجارية، بما ينسجم مع الظروف الراهنة، وحرصاً على الالتزام بالإجراءات وتدابير الصحة والسلامة المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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