مشروع تحت الإنجاز.. «ويلتون بارك ريزيدنسز».. حياة أوروبية في قلب دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«ويلتون بارك ريزيدنسز» هي مجموعة أبراج فاخرة تقع في قلب دبي، وسط مدينة محمد بن راشد في منطقة ميدان، ويتكون كل برج من 12 طابقاً سكنياً، والمشروع يعكس جمالية التصاميم المتأثرة بالمعمار العصري لمدينة لندن. والمباني مبنية على أسس التصاميم الأوروبية.

ويعتبر المجمع وجهة مثالية لسكن العائلات، إذ يبعد خمس دقائق فقط عن «برج خليفة»، و12 دقيقة عن مطار دبي الدولي. وتحظى وحدات المشروع باهتمام المستثمرين بفضل تصاميمها الأنيقة التي تعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية المستدامة. ويضم «ويلتون بارك ريزيدنسز» خيارات سكنية متنوعة تشمل الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين.

وفاز مشروع «ويلتون بارك ريزيدنسز»، أخيراً، بجائزة «أفضل مشروع سكني»، وحصلت تصاميم الحمامات لشقق المشروع على جائزة «أفضل تصميم جمالي لحمام» في الشرق الأوسط.

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