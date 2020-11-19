الودائع الحكومية لأعلى مستوى في عامين خلال سبتمبر

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

سجلت الودائع الحكومية بالبنوك أكبر ارتفاع شهري لها منذ أكثر من عامين، حيث قفزت خلال شهر سبتمبر الماضي منفرداً بقيمة 53.1 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي إلى 333.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 280.5 ملياراً بنهاية أغسطس السابق بنمو شهري نسبته 18.9%.

وارتفعت القروض لأغراض استهلاكية لتصل بنهاية سبتمبر الماضي إلى 331.7 مليار درهم، مقارنة مع 329.6 مليار درهم بنهاية أغسطس السابق، بزيادة شهرية قدرها 2.1 مليار درهم خلال شهر، وذلك بحسب بيانات أصدرها أمس المصرف المركزي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع خلال سبتمبر ليصل إلى ثلاثة تريليونات و252.5 مليار درهم، مقارنة مع ثلاثة تريليونات و223.4 مليار درهم، بارتفاع شهري نسبته 0.9%.

وأشارت إلى أن البنوك سرّعت من تحولها الرقمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أغلقت 52 فرعاً ليصبح إجمالي فروعها 559 فرعاً، بنهاية سبتمبر مقارنة مع 611 فرعاً نهاية يونيو السابق. كما خفضت أيضاً من عدد أجهزة الصراف الآلي بنحو 143 جهازاً خلال فترة ثلاثة أشهر، لتصل إلى 4542 جهازاً بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 4685 جهازاً بنهاية الربع الثاني.

ونتيجة لتقليص عدد الفروع، انخفض عدد الموظفين الرئيسين في البنوك الوطنية والأجنبية بعدد 1532 موظفاً، ليصل العدد الإجمالي بنهاية سبتمبر إلى 33 ألفاً و891 موظفاً، مقابل 35 ألفاً و423 موظفاً بنهاية أغسطس السابق.

2.1

مليار درهم حجم القروض الاستهلاكية خلال شهر.

إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع خلال سبتمبر إلى 3.25 تريليونات درهم.

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