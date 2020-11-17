الطاير: دبي تحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للقطاع العقاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، إن القطاع العقاري في إمارة دبي يعد ركيزة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل فعَّال في ريادة وازدهار الإمارة، كما يعتبر حجر الزاوية في التوسع الحضري للإمارة وتطورها، مشيراً إلى أن حكومة دبي تحرص على توفير مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع بما يسهم في تنشيطه وتعزيز أدائه. جاء ذلك بمناسبة افتتاح الطاير، أمس، «قمة سيتي سكيب العقارية»، النسخة الاستثنائية من الفعالية السنوية التي تنظمها مؤسسة «إنفورما ماركتس» بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف الطاير أن المعرض يعد أكبر منصة لمشاركة المعارف والرؤى حول القطاع العقاري في المنطقة، ويوفر فرصة واسعة لمجتمع العقارات من المطورين العقاريين، وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية، وخبراء الصناعة والمهنيين في العالم.

من جهته، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، في كلمة مسجلة، إن انعقاد دورة هذا العام يمثل تتويجاً للجهود المخلصة والخطط الاستباقية التي وضعتها القيادة الرشيدة، وما وفرته من حوافز اقتصادية مهمة، عادت بالنفع على جميع قطاعات الأعمال في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري، كونه يعدّ بحق قاطرة النمو للقطاعات الأخرى. وفي إطار مشاركته في جلسات القمة، قال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، إن برامج التأشيرات الجديدة شهدت اهتماماً كبيراً، حيث سيكون لهذا تأثير إيجابي ليس فقط على قطاع السياحة ولكن أيضاً على العقارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news