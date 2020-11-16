«طيران الإمارات».. «الناقلة الأعلى أماناً» في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت شركة طيران الإمارات مكانة «الناقلة الأعلى أماناً» في العالم، بفضل تعاملها الاحترافي مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لتصنيف «سيف ترافيل باراميتر» Safe Travel Barometer، قاعدة البيانات الشاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بـ«كوفيد-19»، ومبادرات تجارب السفر المعلنة التي تؤثر في القرارات بالأوضاع المستجدة.

واحتلت «طيران الإمارات»، التي وضعت معايير سلامة رائدة في الصناعة، منذ استئناف عملياتها في مايو الماضي، المرتبة الأولى في تصنيف «السفر الآمن» بعلامة 4.4 من 5، متفوقة بذلك على أكثر من 230 ناقلة جوية، تم تقييمها في جميع أنحاء العالم. وأوضحت الناقلة، في بيان أمس، أن هذه النتيجة اعتمدت على تدقيق مستقل لـ26 معياراً للصحة والسلامة، في تقييم بروتوكولات السلامة وراحة المسافر، وتميز الخدمة التي أعلنت عنها الناقلات الجوية.

وتشمل تدابير السلامة الحيوية المعززة، التي تنتهجها «طيران الإمارات»: توزيع علب مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً، وتركيب الحواجز الوقائية على «كاونترات» إجراءات السفر ومراقبة الجوازات، وارتداء أفراد أطقم الخدمات الجوية والأرضية وموظفي المطار معدات الحماية الشخصية مع اتباع بروتوكولات السلامة، وتعزيز إجراءات تنظيف الطائرات.

«الشركة» احتلت المرتبة الأولى في تصنيف «السفر الآمن» بعلامة 4.4 من 5.

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