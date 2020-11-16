«إينوك لينك» تزوّد أسطول مركبات «ترانسجارد» بالوقود ليلاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «إينوك لينك»، المنصّة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة «إينوك»، عن توسيع نطاق دعمها لمجموعة «ترانسجارد»، عبر تزويد أسطول مركباتها بالوقود خلال الفترة المسائية، وذلك في كل من دبي وأبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للأسطول عن طريق الحدّ من الوقت المهدر في تعبئة الوقود.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، ستعمل المنصّة على تزويد المئات من مركبات «ترانسجارد» بالوقود من الساعة 10 مساءً حتى الثانية صباحاً، لضمان جاهزية الأسطول لتنفيذ مهامه في اليوم التالي، وهناك خطط لزيادة عدد المركبات التي يتم تزويدها بالوقود في المستقبل القريب.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «نموذج أعمال (إينوك لينك) يتيح لنا القدرة على رفد شركائنا من مختلف قطاعات الأعمال بحلول مبتكرة للتزوّد بالوقود تسهم في تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتهم التشغيلية».

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