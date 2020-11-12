«مطارات دبي» تستقبل وفداً من ممثلي الخطوط الجوية الإسرائيلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت «مطارات دبي» وفداً من ممثلي ثلاث ناقلات إسرائيلية هي «العال وإسراير وأركيا» في مكاتبها بمطار دبي الدولي. وتأتي زيارة الوفد بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل، والإعلان أخيراً عن إطلاق رحلات تجارية منتظمة تربط بين الدولتين.

وقال نائب الرئيس في مطارات دبي، جمال الحاي، في بيان أمس: «نتطلع إلى الفرص الإيجابية الناتجة عن توقيع الاتفاقيات التاريخية بين البلدين، خصوصاً في مجال الطيران، ويأتي فتح السفر الجوي كخطوة أولى نحو تسهيل حركة السفر والسياحة والتجارة المشتركة».

وأضاف الحاي: «تتميز مطارات دبي بالخدمات التي تقدمها لكل شركات الطيران حول العالم وللمسافرين على متنها، لذلك ركزنا خلال الاجتماع على فهم متطلبات شركات الطيران الثلاثة حتى نتمكن من تقديم خدمات مماثلة لها ولمسافرينا المشتركين».

وناقش الفريقان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في مطارات دبي، الاستعدادات لإطلاق خدمات جوية جديدة ومباشرة بين دبي وتل أبيب، والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر ديسمبر المقبل، بما في ذلك رحلتان يومياً من قبل شركة العال التي تشغل طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، وست رحلات أسبوعية بواسطة الناقلة (إسراير) التي تشغل طائرة «إيرباص A320»، وخدمات يومية من قبل شركة (أركيا) التي تشغل رحلات على طائرة «امبراير جت».

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