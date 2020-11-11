إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"شركة توتال الفرنسية"، اليوم، عن إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في دولة الإمارات، وذلك من امتياز "حوض غاز الذياب" غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي.

وأفاد بيان، بأن الإعلان يشكل تقدماً كبيراً نحو تحقيق خطة الاستغلال الكامل لامتياز الغاز غير التقليدي، وخطوة مهمة نحو تحقيق هدف "أدنوك" بإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب جهود "أدنوك" المستمرة منذ عام 2016 لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدية في إمارة أبوظبي، وبعد عام واحد من إعلان المجلس الأعلى للبترول عن اكتشاف 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج.

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